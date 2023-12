Stress et paillettes : dans les coulisses avec les Miss

Dernière ligne droite, les 30 candidates répètent sans relâche. Il reste quelques heures seulement pour finir d'apprendre les pas. "Le temps passe vite, donc il faut profiter de chaque chorégraphie",commente Maxime Teissier, Miss Languedoc 2023. Au total, elles porteront 150 paires de chaussures et 200 costumes, qui jouent parfois des tours. Pour Ravahere Silloux, Miss Tahiti 2023, danser en robe longue n'est pas un exercice facile. C'est un vrai challenge. Derniers conseils et dernières retouches, les Miss auront trois heures pour convaincre le jury et le public. Elles sont étudiantes, pharmaciennes, ou encore gendarmes. Aucune n'est professionnelle de la danse. "Il y a quelques semaines, elles ne se connaissaient pas. Maintenant, on a l'impression que c'est une troupe qui a fait le tour du monde", réagit Jean-Pierre Foucault, présentateur de l'élection de Miss France 2024. Un hommage à Geneviève de Fontenay sera rendu ce samedi 16 décembre soir. Exceptionnellement, cette année 2023, les candidates seront accompagnées sur scène par les danseuses du Moulin Rouge. TF1 | Reportage N. Pellerin, N. Clerc, A. Pocry