Stromboli : des images impressionnantes d’un volcan en éruption

Une colère rouge, comme seul le Stromboli sait en faire. Le volcan italien gronde et crache d'impressionnants jets de laves incandescentes. Un monstre de magma qui a explosé dimanche, sur la zone nord du cratère. Et depuis 48 heures, il ne cesse de dévaler les 400 mètres de pente jusque dans la mer. Le spectacle de ce volcan, surnommé le phare de la Méditerranée, visible à plusieurs dizaines de kilomètres, est hypnotisant pour les scientifiques qui le surveillent constamment. Ce volcan est une fierté pour les Italiens, mais parfois, il se fait respecter, et même faire peur. Lorsque le magma se déverse dans la mer, il peut provoquer des phénomènes tels qu'un tsunami. Même si le risque est faible, ces dernières heures, les spécialistes ont relevé le niveau d'alerte. Les 800 habitants de l'île doivent rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. TF1 | Reportage A. Basar, P. Marcellin, M. Vienot.