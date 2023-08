Structure gonflable : le drame aurait-il pu être évité ?

Dimanche après-midi à 15 heures, le vent ne souffle qu'à 56 km/h, mais une violente bourrasque emporte une structure d'une tonne cinquante mètres plus loin, comme le montre la vidéo en tête de cet article. Sur l'attraction, un père de 35 ans et sa fille de trois ans et demi sont projetés dans les airs à une dizaine de hauts selon les témoins. Ils retombent violemment sur le sol. Cynthia n'arrive pas à oublier la scène. "On était dans le jardin avec mes quatre amis. On a vu la structure s'envoler au-dessus des arbres. On est tout de suite sorti avec mes amis pour porter secours, parce qu'il n'y avait pas encore les pompiers. Ils sont arrivés cinq minutes après", raconte-t-elle. Une voisine était aussi dans le parc aquatique. Elle préfère rester anonyme. "Les gens criaient, c'est tout. Puis, on a vu un homme à terre. Je ne savais pas qu'il y avait une petite fille à côté", témoigne-t-elle. Dans un état grave, ils sont d'abord réanimés par les secours, puis transférés par hélicoptère à Marseille. Quelques heures plus tard, l'homme décède. L'enfant est toujours dans un état critique. Le parc est installé depuis deux mois sur un terrain communal. La mairie affirme n'avoir aucune responsabilité. "Ça relève de la responsabilité du gestionnaire de l'équipement. C'est comme vous avez des forains qui viennent s'installer.ils nous fournissent les documents qui prouvent qu'ils sont à jour, après on n'a pas à vérifier sur le terrain", estime Marie-Mathilde Moënard, directrice générale des services commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var). Dimanche, le gérant de Saint-Maximin disait avoir vérifié les installations. Le vent soufflait bien au-delà de la vitesse maximale recommandée. Pour ouvrir ces attractions, selon Frédéric Desbois, fondateur de l'Association nationale des exploitants de structures et animations gonflables (ANESAG), "la limite, c'est par rapport à la norme, c'est 38 km/h, parce que vous avez une prise au vent qui est tellement importante qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à ouvrir". Le procureur a ouvert une enquête pour blessures et homicide involontaires confiée à la gendarmerie nationale. Elle devra déterminer les circonstances de l'accident. TF1 | Reportage C. Gerbelot, N. Carme