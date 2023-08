Structures gonflables : quelles sont les règles de sécurité ?

L'enfant esquive de peu la structure qui s'envole comme une plume, en images. Sur une plage des États-Unis, un château gonflable s'élève, lui, à plus de dix mètres de haut. En Chine, une structure où joue une petite fille, décolle elle aussi. Dans l’Hexagone, la réglementation concernant ces jeux est très stricte. Au camping quatre étoiles de "Tikayan", les équipes vérifient régulièrement l'ancrage de la structure et la bonne tenue des piquets. La règle est définie par une norme française : sur chaque élément gonflable, il faut au moins six piquets et chacun doit faire au minimum 38 cm de long et 1,6 cm de diamètre. Une autre règle importante respectée dans ce camping, ils ferment l’accès aux structures gonflables en cas de vent violent. Ces accidents sont-ils fréquents ? Ces événements impressionnants arrivent en moyenne moins d'une fois par an. Le plus meurtrier, c'était en 2021, en Australie où six enfants sont tués après l'envol de leurs châteaux gonflables. D'après une étude américaine, entre 2001 et 2021, 29 personnes dans le monde ont perdu la vie dans ces accidents et presque 500 ont été blessés. TF1 | Reportage F. Litzler, S. Chevallerau