Stylisme culinaire : manger avec les yeux

À l'heure du déjeuner, c'est une de ces petites déceptions du quotidien. Sur l'emballage, la photo d'un plat vous fait saliver. Mais à l'ouverture, le beau cabillaud nacré s'avère un peu moins noble. Des gros éclats d'amandes deviennent, eux, invisibles sur un cookie sorti du paquet. Sur internet, certains se sont amusés à pointer les différences les plus flagrantes. La palme revient, sans doute, à des hamburgers, tirés à quatre épingles dans la publicité uniquement. Embellir les plats, c'est le travail de Massiel, styliste culinaire. Vous voyez une salade, elle voit une source d'inspiration. Dans deux heures, elle arrivera à un résultat. Mais avant, il va falloir déployer des trésors de patience : choisir les plus belles tranches d'oignons, même si elles semblent complètement identiques, planter cure-dent et épingles pour maintenir le tout bien droit, peindre la viande avec de la sauce soja pour lui donner de la brillance. Quant aux légumes, ils seront aspergés de glycérine. Le travail est chirurgical. Résultat, un burger haute couture, mais plus très comestible. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Merle