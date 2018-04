Le succès des goûters d'anniversaire

Célébrer le jour de naissance est un moment de bonheur pour les enfants et les adolescents, mais les parents doivent rester raisonnables. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à des professionnels. Sur les marchés, les formules de goûters d'anniversaire se sont ainsi multipliées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.