Le succès des vêtements "techniques"

Le marché des vêtements "outdoor" est en plein développement. Il possède un taux de croissance de 4% par an. C'est même devenu l'un de nos secteurs d'excellence. Aux pieds des Alpes, 350 entreprises spécialisées dans les articles "techniques" ne connaissent pas la crise. L'industrie du "outdoor" représente désormais 6 000 emplois dans la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.