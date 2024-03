Succession, assurance-vie : le piège de l'escroquerie au faux héritage

Olivier Henry a été la cible d'une tentative d’escroquerie au faux notaire à Tessy-Bocage (Manche). En début janvier 2024, il a reçu un courrier dans lequel on lui promet un beau pactole, des centaines de milliers d’euros. Mais avant de pouvoir toucher l’argent, il devait débourser 5% de la somme. Le faux courrier était en fait une vraie arnaque. Méfiant, le retraité n’a pas donné suite. L’escroquerie est bien rodée. Les victimes reçoivent un courrier. Il leur promet l’assurance-vie d’un proche décédé, les met en contact avec un faux notaire. Pour débloquer l’argent, celui-ci réclame 5% de la somme. Une fois les fonds versés, le faux notaire disparaît et l'assurance-vie n’a jamais existé. Michel, cible de l’escroquerie au faux notaire à Rennes (Ille-et-Vilaine), a aussi reçu l’une de ses lettres. Intrigué, il décide d’appeler l’étude du notaire, mentionnée dans le courrier. Message d’accueil, musique d’attente, l’arnaque est bien ficelée. Pour être bien sûr de tout comprendre, Michel, enregistre la conversation, tout a l’air crédible. Malgré quelques doutes, la promesse de l’héritage finit par convaincre le septuagénaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Misrachi, V. Pierron