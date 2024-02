Succession : des frais bancaires trop élevés ?

Il a suffi d'un appel à témoin sur les réseaux sociaux pour recevoir de nombreuses réponses. Toutes ces personnes font le même constat. Des sommes importantes ont été prélevées par les banques sur les comptes d'un proche décédé. "Plus de 600 euros pour la fermeture d'un compte de ma maman", témoigne par exemple Didier P.. "920 euros pour la fermeture du compte de mon père décédé", ajoute Christine M.. Ces prélèvements, c'est que les banques appellent des frais de succession et ils sont bien mentionnés dans les contrats bancaires. Mais vous êtes nombreux à n'en avoir jamais entendu parler. Ces frais sont prélevés automatiquement une fois le décès signalé et leur montant est très variable, de 80 à plus de 3 500 euros. Certains établissements bancaires préfèrent appliquer un pourcentage. Une banque fait même le distinguo entre dossiers simples et dossiers complexes. En moyenne, les banques prélèvent 300 euros de frais de succession. Cela représente une hausse de 30% en deux ans selon l'UFC-Que Choisir. D'après les banques que nous avons contactées, dans ces situations, elles font appel à des cellules successions, composées de notaire, d'avocat et de juriste aux honoraires très élevés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, F. Couturon, C. Biet