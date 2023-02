Sucre : pourquoi les prix s'envolent aussi ?

Cette après-midi, Pascaline est en quête d'un paquet de sucre. Devant le rayon, elle s'interroge. En un an, le kilo de sucre premier prix est passé de 85 centimes à plus d'un euro trente. Et du sucre, il y en a partout, dans les compotes, les confiseries, les biscuits secs. Le résultat est que dans les rayons sucrés, tous les prix ont augmenté. Le cours du sucre n'a jamais été aussi haut, parce que la production mondiale baisse. L'Inde et le Brésil, principaux fabricants, en fabriquent moins. En France, c'est l'interdiction d'un insecticide qui va diminuer les rendements de betteraves sucrières. Le sucre est pourtant l'un des ingrédients principaux des boulangers. Dans cette boulangerie "Auguste et Ferdinand", toutes les pâtisseries ont augmenté de 50 centimes l'an dernier, comme le témoigne le gérant, Paul Coustenoble. Mais monter les prix n'est pas toujours possible. Gregory Legrand est le seul artisan nougatier de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, il vend son produit 69 euros le kilo. Le sucre s'ajoute à d'autres charges et à ce rythme, Gregory ne sait pas s'il restera ouvert encore longtemps. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier, P. Costeur