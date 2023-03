Sucre, viande, pâtes : le podium des hausses de prix

Ça ne vous a pas échappé, votre panier de course est de plus en plus cher. Mais savez-vous quels produits ont le plus augmenté ? Le magazine "60 millions de consommateurs" a établi un podium de l'inflation. En tête, un paquet de sucre, +1.05 euro en deux ans. Près de quatre euros d'augmentation pour des steaks hachés et 0.32 euro de plus pour certaines pâtes. Ces hausses touchent l'alimentaire, mais aussi les produits d'hygiène. Et le prix des matières premières n'est pas la seule explication. Emily Mayer, directrice des études à l'Institut Circana, indique qu'il y a également les emballages qui ont beaucoup augmenté, le transport, ainsi que l'énergie. L'auteur de l'enquête, Lionel Maugain, journaliste, en charge de l'observatoire de l'inflation "60 millions de consommateurs", le constate. L'augmentation des prix s'est accélérée en 2022 et devrait continuer jusqu'à l'été 2023. "La baisse n'aura pas lieu en cette année 2023" indique-t-il. Si la hausse est parfois spectaculaire pour certaines articles de grandes marques, jusqu'à 56% de plus, les marques des distributeurs ont, elles aussi, beaucoup augmenté. Des produits mis en avant par les enseignes auront leurs prix plafonnés pendant trois mois dans le panier anti-inflation. TF1 | Reportage E. Payró, É. Boucher, A. Mersi Bakchich