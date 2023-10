Sud d'Israël : Sdérot transformée en ville fantôme

Sderot, ville de 27.000 habitants, est comme abandonnée, un supermarché est désormais cadenassé. Après neuf jours de bombardement, ceux qui hésitaient encore décident ce dimanche de tout quitter. En pyjama, une mère de famille part rejoindre des proches. Au moment de notre passage, une alerte se fait entendre, une roquette survole le quartier dans lequel nous nous trouvons. Le projectile n'a pu être intercepté et endommage un jardin, sans faire de blessé grave. Les autorités demandent, depuis maintenant plusieurs jours, à tous les habitants de quitter les lieux. Les positions du Hamas sont de l'autre côté du mur, en territoire palestinien. Elena, musicienne professionnelle, et son mari refusent pourtant de quitter leur immeuble. Lui, depuis son bunker, parle d'un acte de résistance. "C'est mon pays, c'est ma maison, je n'ai pas peur", dit-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X Ménage, A. Chomy