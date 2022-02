Sud-Est : la sécheresse en plein hiver

Des cours d’eau presque à sec, une terre aride, des sommets où la neige se fait rare et une végétation parfois brûlée par le soleil, la sécheresse sur la Côte-d’Azur se voit et inquiète. Depuis 1959, le niveau des nappes phréatiques n’a jamais été aussi bas. Plus de 50 %de déficit. En Corse, même constat et des conséquences directes pour les agriculteurs. Au nord de l'Ajaccio, cette éleveuse de brebis a déjà consommé plus de 80 % de son stock de forage. L’autre conséquence, en Corse comme dans les Alpes-Maritimes, ce sont les départs de feu qui se sont multipliés ces dernières semaines. Et il n’y a pas que le risque incendie, à cause d’un sol sec, des inondations pourraient se produire. Après un passage pluvieux la semaine prochaine, l’anticyclone va, à nouveau, bloquer toutes précipitations. La sécheresse devrait s’installer durablement. T F1 | Reportage C. Guérard, P. Pelletier