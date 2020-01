Sud-Est : le difficile retour à la normale deux mois après les inondations

À Fréjus (Var), des maisons sont devenues insalubres et les occupants attendent d'être indemnisés, deux mois après les inondations. D'autres ont pu retourner chez eux, mais les images de la catastrophe sont encore dans les mémoires. Autre commune très touchée, Menton (Alpes-Maritimes) et sa zone industrielle. Un manque à gagner pour les entreprises et des aménagements à faire au niveau des vallons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.