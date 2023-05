Sud-est : une pluie bienvenue mais insuffisante

Il n'avait pas plu autant dans les Alpes-Maritimes depuis le 9 janvier dernier. Cela fait quatre mois que les habitants attendaient ces précipitations significatives. Alors, on se réjouit de sortir le parapluie. De l'eau, enfin, pour la terre et les jardins qui en ont vraiment besoin. Les deux jours de pluie sont synonymes de répit dans le département des Alpes-Maritimes, qui subit une sécheresse exceptionnelle. Le producteur d'huile d'olive, que nous avons rencontré, l'attendait aussi avec impatience. "La floraison des oliviers est dans trois à quatre semaines. Pour ceux qui ont des fleurs, ça ne pouvait pas tomber au meilleur moment", s'exprime Jean-Philippe Frère. L'oléiculteur sait pourtant que cela ne suffira pas à inverser la tendance. Depuis trois ans, il est même obligé d'irriguer ses oliviers. Des précipitations insuffisantes aussi pour les apiculteurs. Moins de pluie, c'est moins de fleurs à butiner pour les abeilles. À cause de la sécheresse en 2022, la production de miel en Provence a été divisée par deux. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard