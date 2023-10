Sud Israël : l'inquiétude de ceux qui ont décide de rester

Les habitants de Sdérot font leurs courses au milieu des bombardements et des opérations de déminage de l'armée israélienne. Les terroristes avaient pris le contrôle du commissariat durant 24 heures. Les explosifs du Hamas s'y trouvent encore, pas de quoi perturber un habitant, qui refuse de partir. Depuis Gaza, trois explosions retentissent. Tout le monde s'habitue à se cacher en moins de quinze secondes. Dehors, nous retrouvons des rues désertes, dans le ciel, le bourdonnement des drones israéliens et plusieurs bâtiments détruits aux abords de la ville. Pour mettre en garde la population, la police israélienne diffuse une vidéo d'une intervention très impressionnante, deux terroristes du Hamas, tués samedi 7 octobre, au volant d'un véhicule volé et équipé d'un gyrophare. La scène s'est déroulée à l'entrée de la ville de Netivot. Sous bonne garde ce mardi, la majorité des 30 000 habitants a fui et ce qui reste vit dans la peur dans la cellule d'or. La police est en état d'alerte dans des rues désertes où les combats des derniers jours sont encore bien visibles. TF1 | Reportage B. Christal, A. Pocry, P. Lormant