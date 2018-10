Sud-Ouest : l'autre atelier du Père Noël

Le jour de Noël, c'est dans deux mois jour pour jour. Pour savoir comment se préparent les professionnels, rien de tel qu'une visite dans le Sud-Ouest. On y trouve du foie gras, du saumon et même le secrétariat du Père Noël à Libourne. C'est un peu comme un sprint pour les ostréiculteurs. D'ici deux mois, 7 000 tonnes d'huîtres, soit des millions de douzaines, doivent être sortis des parcs du bassin d'Arcachon. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.