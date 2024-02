Sud-Ouest : les "sacrifiés" du rail ?

La gare de Bordeaux a rarement été animée un jeudi après-midi. Tous ceux qui le peuvent prennent un train avant le début de la grève. Juliette, par exemple, a pu avancer ses billets ce matin. "Normalement j'avais cours jusqu'à demain. Du coup, j'ai dû louper une journée de cours pour pouvoir partir. Ça a été compliqué de tout réorganiser au dernier moment", nous dit-elle. Un groupe scolaire a failli prolonger son séjour à Paris, sans solution pour redescendre demain à Pau. "'Bonne chance', voilà le message du groupe SNCF, quand on est avec 31 jeunes à Paris et qu'il n'y a pas d'arrangement. A la pyrénéenne, on a pris d'assaut le TGV. On est arrivé à Bordeaux, on va manger et on refait la même chose à 16h pour que ces jeunes retrouvent leur famille ce soir", raconte Rudolf Cassaro, professeur d'Histoire-Géographie. Jusqu'à lundi, voyager vers le Sud-Ouest s'annonce compliqué : 131 trains entre Bordeaux et Paris sont supprimés, soit près de deux TGV sur trois. La SNCF a décidé de privilégier les vacances au ski vers les Alpes. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux