Le sud du pays sous la neige et la pluie

Dans le Var, une mini-tornade a balayé le quartier résidentiel de Tanneron. Aucun blessé n'a été recensé, mais d'importants dégâts matériels ont été constatés, notamment sur les toits. Le village de Roquebrune-sur-Argens, déjà sous les eaux il y a quinze jours, est à nouveau touché par des inondations. En Haute-Loire et dans la Loire, des automobilistes ont été coincés sur la route nationale 88 en raison de la neige et du verglas. Une retraitée s'est même tuée dans un accident dans l'Aveyron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.