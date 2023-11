Suède : des maisons très nature

Souvent, un coup d'œil suffit pour comprendre ce qu'est une Naturus, une maison nature ou une maison-serre. C'est une habitation recouverte d'une immense serre. À l'est de la Suède, Roja Brimalm et son mari vivent dans l'une d'elles depuis deux ans. La maison s'étale sur 400 m² où le salon est donc un potager et l'étage une vaste véranda. Le couple n'utilise la terrasse qu'en printemps et en automne parce qu'il y fait toujours un peu plus chaud. C'est le même climat que dans le nord de l'Italie, mais en vivant en Suède, dit-elle. Un écosystème complet a été recréé dans cet endroit grâce à l'installation de nombreuses plaques de verre. Elles capturent la chaleur et permettent ainsi de maintenir ce climat méditerranéen naturellement, sans chauffage. Par exemple, en cette fin d'année, un jour ensoleillé, il fait 6°C à l'extérieur, mais 18°C à l'intérieur. Roja réalise ainsi 40% d'économie sur ses dépenses d'énergie. Cette bulle de chaleur permet surtout de faire pousser des fruits et légumes, de février à octobre. Nous tournons à la mi-novembre, pourtant, Roja et son mari viennent de cueillir des melons, des tomates et encore du raisin. Leur but est de tendre vers l'autosuffisance. Le couple a construit eux-mêmes leur maison en dépensant 500 000 euros. Ce type d'habitat pourrait-il être implanté partout dans les prochaines années ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Gatineau