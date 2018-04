La Suède, l'usine à tubes

ABBA se reforme après 36 ans de séparation. En effet, Agnetha, Benny, Bjorn et Anni-Frid ont enregistré deux nouveaux titres. Et ce retour du groupe Suédois fera l'objet d'une émission télévisée diffusée sur BBC et sur la chaîne Américaine NBC. À l'instar d'Abba, de très nombreux musiciens suédois se sont imposés dans le monde entier. Alors comment expliquer ce mystère ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.