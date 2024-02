Suède : moins de tablettes à l'école, davantage de livres

Cela ne saute pas aux yeux, mais une école près de Stockholm, comme toutes les autres à travers la Suède, vit une petite révolution. Après des années de tout écran, de tablette utilisée à longueur de cours, retour au bon vieux livre. "Ils sont bien plus concentrés en ouvrant un livre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience. Ils vont à la bibliothèque, le rapportent en classe, et restent attentifs à leur ouvrage. Avec une tablette, je vois beaucoup d'enfants se disperser, chercher d'autres pages internet", constate Jessica Holmgren, professeure à l'école "Edboskolan" à Trangsund (Suède). Depuis la rentrée de septembre, les écrans sont donc mis de côté. À l'origine de ce changement de stratégie, la publication de plusieurs études importantes de mauvaises nouvelles. Les Suédois de dix ans ayant des difficultés à lire sont passés de 12 à 19 % en cinq ans seulement. Et la tablette est l'une des coupables désignées. Elle dégrade la mémorisation des enfants, la concentration, leur capacité à prendre des notes, et surtout, leur apprentissage de la lecture. La ministre des écoles, Lotta Edholm, assume cette marche arrière. Elle a accepté de nous en parler dans ses bureaux sans langue de bois. "Oui, on est allé trop vite avec les tablettes. En Suède, on adore être considéré comme une société moderne. Et là, on a remplacé la lecture dans les livres par l'outil informatique, alors que derrière, il n'y avait aucune recherche scientifique", dit-elle. Mais la tablette a-t-elle pour autant complètement disparu des salles de classe suédoise ? Non. Dans une classe équivalente à notre CE1, avec des enfants de 7 ans, l'écran n'est plus le support principal des enseignements, mais il reste un outil pratique pour certains exercices, s'il est bien utilisé. La Suède mise sur le papier. Plus de 58 millions d'euros ont été investis en 2024, 42 millions l'an prochain. L'objectif est d'accélérer le retour des manuels scolaires. Alors qu'en France, c'est l'inverse. L'Éducation nationale investie encore massivement dans ces technologies. Mais que se passe-t-il après les cours ? Les parents tentent parfois de suivre le même exemple de réduire le temps d'écran, pas évident. Les petits Suédois restent parmi les meilleurs d'Europe dans la maîtrise du numérique, et des utilisateurs précoces. Un tiers des enfants de 5-8 ans, très jeunes, possède déjà sa propre tablette à a maison. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Gatineau