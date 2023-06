Suicide de Lindsay : la famille accuse

Un micro, quelques photos de la vie d'avant et un prénom porté au revers sont les seules ressources de cette famille et de cette mère. Épuisée, elle vient raconter les calvaires endurés par sa fille pendant des mois. Une détresse jamais prise en compte. Le harcèlement a été signalé, des plaintes ont été déposées et un dossier médical a été constitué. Une lettre écrite par Lindsay plusieurs mois avant son suicide a été transmise à toutes les institutions. Une lettre d'adieu a été lue aujourd'hui par l'avocat de la famille. Lindsay essaie d'avertir qu'il faudra prendre soin de ses amies. Elles étaient aussi présentes, en famille, pour cette conférence de presse. Avec le sentiment commun d'être abandonné en dépit des plaintes. Océane Levecque, aussi victime de harcèlement, a bien voulu se confier, chez elle, sur ce qu'elle subit depuis longtemps. Elle est la cible de moqueries et de coups à répétition. En 2022, ces violences lui ont causé des blessures qui l'ont empêché d'aller à l'école pendant quatre mois, révèle sa mère. Les insultes continuent à pleuvoir en dépit de la mort de sa camarade. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Portron, P. Humez