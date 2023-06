Suicide de Lucas : quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement

C'est une décision qu'elle attendait depuis cinq mois. Le tribunal a reconnu la culpabilité des quatre jeunes harceleurs de Lucas. Séverine, sa mère, est soulagée. “Les insultes que mon fils a subi, les moqueries, le fait d’être rabaissé tout le temps par ces quatre enfants a été reconnu. Donc c’est une victoire pour lui, pour nous…”, dit-elle. Certes, le Tribunal pour enfants d'Épinal n'a pas établi de lien direct entre le harcèlement scolaire et le suicide de Lucas. Mais les quatre prévenu, âgé de treize ans, ne sont pas totalement relaxé, comme l'espérait leur avocat. Ils vont faire l'objet d'un suivi judiciaire avant une nouvelle audience et peut-être une condamnation en janvier 2024. Les quatre collégiens reconnus coupables sont toujours scolarisés dans les mêmes établissements. La plupart des élèves et des parents qu’on a croisés sont satisfaits du jugement. Ils sont très partagés, en revanche, sur les actions mises en place pour limiter le harcèlement. Après ce jugement, et même si les jeunes mis en cause peuvent encore faire appel de la décision, la maman de Lucas est bien décidée à continuer son combat contre toutes les formes de harcèlement. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly