Suicide de policiers : ils témoignent de leur mal-être

Dans notre pays, un policier se suicide tous les quatre jours depuis le début de l'année 2019. Un chiffre alarmant qui illustre la difficulté de ce métier. Pour tenter de libérer la parole, un ancien policier a ouvert une page Facebook qui a gagner plus de 3 000 membres en seulement trois mois. Mais qu'est-ce qui les pousse à en arriver là ? Exceptionnellement, trois policiers ont accepté de témoigner sur le mal-être lié à leur profession.