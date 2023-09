Suicide d’un ado harcelé : ses proches sous le choc

Killian s’est demandé comment il allait rendre hommage à son ami. Il a finalement écrit un mot et l’a affiché ce jeudi, dans la matinée, sur la grille du lycée. Nicolas, l’adolescent de quinze ans, qui s’est suicidé mardi soir, après avoir été victime de harcèlement scolaire, lui parlait assez peu de ses brimades. Vols de fournitures, surnoms dégradants, insultes, mises à l’écart... L'an dernier, 46% des collégiens, près d’un sur deux, déclaraient avoir été victimes d’au moins une violence répétée. Selon certaines associations, les démarches pour faire remonter ces cas de harcèlement sont bien trop longues. Depuis lundi, un adulte doit être formé dans chaque collège et lycée pour repérer les indices de harcèlement, et agir. Un inspecteur d’académie l’admet, cela demande du temps pour pouvoir rencontrer la victime, l’auteur ou les auteurs, rencontrer les parents, et puis avoir tous les éléments qui permettent de mesurer un petit peu où on en est, et la gravité du fait. TF1 | Reportage Q. Fichet, I.Lyafori, G. Thor