Suisse : huit skieurs disparus dans une avalanche

La longueur de la coulée témoigne de l'ampleur de l'avalanche. La masse de neige a traversé une piste de ski pourtant damée et balisée, ce qui est extrêmement rare. D'autant plus que le risque ce mardi n'était que de deux sur une échelle de cinq. Dans la station, les vacanciers sont sous le choc. Le pronostic vital de l'un des quatre skieurs retrouvés est engagé. Les recherches se poursuivent, mais la nuit va compliquer le travail des secouristes.