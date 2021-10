Suisse : les chasseurs de cristaux

Pour voir les minéraux briller, il nous faut suivre les traces d'un chercheur d'or des montagnes. Un de ceux prêt à marcher des heures sans être sûr de trouver une pépite. Sa géologie fait du Binntal la région des Alpes la plus riche en minéraux. Plus de 300 variétés recensées. Certaines, abritées depuis des millions d'années, n'ont été trouvées nulle part ailleurs dans le monde. Ces cristalliers n'obéissent qu'à une règle, un code d'honneur. Jusqu'en 1920, les cristaux ont rendu la vie des paysans du Binntal plus confortable. Ils exportaient leur quartz les plus purs à Milan ou Venise. Au village, certains comme Tony ont poursuit le commerce. Parmi ses centaines de minéraux, quelques spécimens, dont quelques-uns qui portent même son nom. Comment les a-t-il trouvés ? Le cristallier ne livrera pas ses secrets. À défaut de les extraire eux-mêmes, les touristes se contenteront d'un collier en serpentinite. Alors, les 1 200 habitants du Binntal sont-ils assis sur un trésor ? Pourtant dans ce showroom, rien n'est à vendre. Le butin d'une vie entière de cristallier. André a arpenté tous les versants du massif pendant 65 ans. Dans son musée, il veille sur les joyaux que la montagne a bien voulu lui offrir. On nous prédit qu'avec la fonte des glaciers, d'autres merveilles pourraient bientôt apparaître. Mais le plus important est ailleurs. Parole de cristallier du Binntal : ce qui brillent le plus, ce sont les yeux de ceux qui le cherchent.