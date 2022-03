Suisse : mort mystérieuse d'une famille française à Montreux

La famille vivait dans cet immeuble à Montreux, ville balnéaire située sur les rives du lac Léman, en Suisse. Ils ont chuté de leur balcon situé au 7ème et dernier étage tôt ce matin. Des colocataires ont attendu des cris et des bruits sourds à l'intérieur de l'appartement. Les causes de cet accident sont pour le moment difficilement explicables. Mais des policiers s'étaient rendus peu avant le drame à cet appartement. Ils venaient convoquer le père de famille parce que son fils de 15 ans n'était pas scolarisé. Il n'a pas voulu ouvrir la porte aux forces de l'ordre. Mais quelques minutes après, des passants ont signalé les corps sans âme de quatre personnes et un blessé dans la rue. Le père de famille, 40 ans, sa femme, 41 ans et sa sœur jumelle ainsi que leur petite-fille de 8 ans sont décédés. Dans ce drame mystérieux, seul l'adolescent de 15 ans a survécu par miracle. Il est à l'hôpital, mais reste toujours dans un état grave. Le balcon ne s'est pas effondré et la rambarde est haute. Alors, une question se pose. Les victimes ont-elles volontairement sauté ? Les voisins nous décrivent une famille isolée et discrète. Alexia, coiffeuse, avait la mère comme cliente. Elle est sous le choc. Ces Français résidaient en Suisse depuis trois ans. Une enquête est ouverte. Les policiers cherchent notamment à savoir s'il s'agit d'un suicide collectif, et si c'est le cas à comprendre les raisons de ce geste fatal. TF1 | Reportage F. Litzler, Y. Matisse, F. Marchand