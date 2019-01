Comment la Suisse traque les faux malades

C'est une forme de fraude qui a coûté plus 700 millions d'euros à la Sécurité sociale en 2018. Des faux certificats ou des maladies imaginaires, nos voisins Suisses ont adopté par référendum populaire une loi permettant à l'Assurance maladie de contrôler les cas qu'elle juge suspect. Jusqu'à faire appel à des détectives privés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.