Sulfateuse à PV : la nouvelle manne des communes

À chaque bip, une plaque est scannée, grâce aux huit caméras sur le toit. Une quarantaine de voitures banalisées circulent dans les rues de Paris. Elles contrôlent le stationnement et depuis ce matin du 10 novembre, ça n'arrête pas. Pour une Pervanche, dans les années 80, il aurait fallu plus d'une journée pour faire 600 contrôles. La voiture banalisée, elle, compte jusqu'à 10 000 par jour, car tout est automatisé. Quand vous allez payer, vous indiquez votre plaque d'immatriculation, les horodateurs sont reliés à la voiture, elle lit votre plaque et vérifie que vous avez payé. Si ce n'est pas le cas, les images sont traitées dans un centre de contrôle, par une quarantaine de personnes. L'entreprise Moovia se défend de faire du chiffre. Elle réalise une prestation et contrôle 90 000 véhicules par jour. Des milliers de contrôles qui suscitent souvent la colère des automobilistes. Généralement, vous avez trois minutes pour payer le stationnement. À Paris, grâce à ce système, les recettes de la ville se sont envolées, plus 140% en quatre ans. Il n'y a pas que la ville de Paris qui touche des recettes record, mais également à Montpellier et en Haute-Savoie. TF1 | Reportage V. Topenot, Q. Danjou