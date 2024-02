Sulfateuses à PV : aucune ville n'y échappe

Dans les rues de Bourgoin-Jallieu (Isère), 32 000 habitants, aucune plaque d'immatriculation ne lui échappe. Ses détracteurs l'ont surnommé la "Sulfateuse à PV". A chaque bip, une plaque est scannée. Hervé et Laurent, à l'image, font partie des quatre agents municipaux spécialement dédiés aux véhicules. C'est le cas aussi pour Dominique. Sa nouvelle mission à la mairie est de valider les amendes sur son écran. D'ici deux semaines, les propriétaires recevront une amende de 25 euros. Une cinquantaine de véhicules sont sanctionnés chaque jour. Ce rendement est impossible avant la voiture. La police municipale de la commune ne compte seulement que douze agents. En moyenne, un agent réalise 200 contrôles par jour. Le véhicule, lui, peut réaliser jusqu'à 1 500 par heure. Pour les habitants, c'est disproportionné. Pour mettre en place ce dispositif, la ville de Bourgoin-Jallieu a dépensé 58 000 euros. C'est une dépense importante pour la commune, mais elle est très vite rentabilisée, grâce aux amendes et aux usagers qui, désormais, paient leurs tickets de stationnement. Comme cette ville, de plus en plus de petites communes s'y mettent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Robertson, T. Valtat