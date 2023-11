Sumatra : les esprits de la forêt

Leur territoire, c'est une jungle dense, sur l'île de Siberut, à l'ouest de Sumatra. Pour aller à la rencontre des Mentawaï, il faut s'enfoncer profondément dans la forêt. Nous partons du dernier village avant le parc national de Siberut pour plusieurs kilomètres en pirogue, avec notre guide, Eru Mamak. Il a vécu plusieurs mois dans cette jungle et y emmène parfois des voyageurs. Au bout d'une marche, il y a une maison où vit une famille mentawaï qu'il connaît très bien. Nous faisons connaissance avec Amman Sassali. Dans la tribu, le chaman est considéré comme un guérisseur. Il a la peau tatouée, comme le veut la tradition. C'est une expression de leur rapport avec la nature, car dans leurs traditions ancestrales, ceux que l'on appelle aussi les Hommes Fleurs revendiquent une vie en harmonie avec la jungle. Connecté aux esprits de la forêt, Amman Sassali nous y emmène pour recueillir des plantes qui lui serviront à soigner. Devenir chaman, c'est un travail très long. Il aura fallu, à Amman Sassali, douze ans d'apprentissage avec un chaman plus âgé pour connaître toutes les plantes autour de son village. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Huré, F. Larrey