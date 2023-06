Supemarchés : les prix baissent dans tous les rayons

Cette habituée, en image, achetait hier encore sa confiture, plus de cinq euros. Depuis la matinée du lundi 19 juin, au Carrefour, 500 références sont vendues à moins dix, moins onze, moins 12 %. Un tour de magie ? Non, c'est le fruit des négociations du magasin avec certains industriels, qui ont accepté de vendre moins cher leurs produits. Les diminutions de prix concernent aujourd'hui les grandes marques nationales. Mais ce mouvement va-t-il se retrouver dans toutes les enseignes ? Intermarché, Lidl, Leclerc ou encore Franprix, rognent sur leurs marges pour faire baisser leur marque distributeur, mais toutes sont en train de renégocier avec les industriels. "Les enseignes aujourd'hui sont engagées dans une espèce de course contre la montre entre elles. Tous les distributeurs ont pris le pari que ces renégociations vont arriver malgré tout pendant l'été, et donc se traduiront ensuite par des baisses de prix à la rentrée...", selon Olivier Dauvers, expert de la grande distribution. Plusieurs industriels vont donc baisser leurs prix ces prochaines semaines, car eux aussi veulent conserver des clients, toujours à la recherche des produits les moins chers. TF1 | Reportage J. Corbillon, K. Betun