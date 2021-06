Supercellules orageuses : comment expliquer ces phénomènes violents ?

Même les passionnés d'orages n'en croient pas leurs yeux. Ce week-end dans la région de Reims, ils ont fait face à une supercellule orageuse. Le phénomène est fréquent, mais rarement d'une telle ampleur. Stéphane Pereira faisait partie des chasseurs d'orages présents sur place. Aujourd'hui, son émotion est toujours intacte. Selon lui, la super cellule de Reims était un épisode orageux dantesque. "Elle était impressionnante par la taille et la puissance", a-t-il souligné. En tant que passionné, il n'avait pas connu un tel phénomène depuis 2014. "On a été obligé d'aller aux États-Unis pour revivre ce genre d'émotion", a-t-il ajouté. Les supercellules se sont multipliées des derniers jours. L'une d'entre elles s'est d'ailleurs produite hier à Toulouse. Accompagnées de pluies torrentielles, elles sont aussi à l'origine des tornades. Selon les météorologues, ces phénomènes seront plus nombreux et plus violents dans les années à venir. Ils estiment que leur multiplication est l'une des conséquences du changement climatique.