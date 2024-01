Superéthanol-E85 : le carburant qui fait plus que jamais le plein

C'est un tout petit boîtier qui permet de faire de très grosses économies. Il rend compatible les véhicules avec le carburant superéthanol, presque n'importe quelle voiture essence, mais les diesels sont exclus. Il faut compter un investissement de départ conséquent, entre 700 et plus de 1 000 euros pour un boîtier, selon la puissance de votre véhicule. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de voitures roulant au superéthanol : 370.000, plus 23 % en un an, selon des chiffres que nous vous révélons en exclusivité. Logique quand on voit le prix actuel de ce carburant affiché sur les stations-service, avec moins de 90 centimes le litre, et qui est en baisse depuis deux mois. Selon les derniers chiffres, si vous roulez 13 000 km par an, le superéthanol permet d'économiser 574 euros par rapport au sans-plomb 95. Et cela, malgré l'inconvénient majeur des boîtiers, qui est la surconsommation de carburant. Cette année 2024, beaucoup moins de régions subventionnent l'installation d'un boîtier superéthanol. Si vous souhaitez y passer, vérifiez bien à quelles aides vous avez droit. TF1 Reportage | P. Gallaccio, P. Ninine, L. Lassalle