Superéthanol : y en aura-t-il assez pour tout le monde ?

Aujourd'hui, une station sur trois dans le pays propose du superéthanol. À 99 centimes le litre, en moyenne, son prix a de quoi faire rêver les automobilistes. De plus en plus de Français sautent le pas. Résultat, les ventes de boîtiers de conversion augmentent. Flexfuel en produit 200 par jour, et les commandes ont grimpé de 50% le mois de septembre. Risque-t-on de manquer de carburants verts ? Pour les fabriquer, il faut 25% d'essence, le reste, c'est de l'alcool de blé ou de maïs ou, le plus souvent, il s'agit d'alcool de betterave. Ce dernier est de moins en moins utilisé dans l'industrie du sucre, or que le pays en produit beaucoup. Nous avons donc de quoi faire face à nos futurs besoins pour remplir les réservoirs de voitures. Nicolas Kurtsoglou, expert des carburants, explique : "La France produit 1,2 milliard de litres de bioéthanol et cela représente une surface extrêmement faible, 0,6% de la surface agricole utile, donc avec une très faible surface on fait beaucoup d'énergie", voilà pourquoi, d'après les experts, les prix devraient rester stable avec une production suffisante pour répondre à la demande. TF1 | Reportage L. Cloix, F. Chadeau, J. Maviert