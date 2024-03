Supermarché : la vente à la coupe en difficulté

Longtemps plébiscités, les rayons à la coupe des grandes surfaces sont aujourd'hui boudés par les consommateurs. Nous avons fait un test en comparant la différence de prix sur 200 g de comté avec 18 mois d'affinage. Ce produit très apprécié est vendu 4,20 euros déjà emballé contre 6,30 euros à la coupe. Ces différences font chuter les ventes. En cinq ans, la quantité de fromage achetée dans les rayons a baissé de 25%, celle de poisson de 20%, 14% pour la viande. C'est le même constat dans un supermarché de Metz (Moselle) où les clients ne veulent plus patienter. Les consommateurs cuisinent aussi moins de produits frais. Ils préfèrent des aliments emballés qui se conservent plus longtemps. Selon Emily Mayer, directrice des études chez Circana, les produits frais sont ceux qu'on gaspille le plus. Donc, on fait attention aux quantités qu'on achète pour éviter de jeter, notamment en cette période de forte inflation. Renforcée par le manque de vendeurs qualifiés, cette crise a déjà entrainé la fermeture de rayon à la coupe dans certains supermarchés. TF1 | Reportage S. Cardon, L. Deschateaux, D. Pires