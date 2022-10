Supermarché : les courses du futur

Premier changement, quand vous entrerez dans votre supermarché demain, vous allez gagner beaucoup de temps grâce à votre smartphone. Sur une application connectée au supermarché, vous pourrez établir votre liste de courses avant votre venue en magasin. Un algorithme vous proposera alors le parcours le plus rapide pour remplir votre panier. Une sorte de GPS qui vous conduira exactement au bon endroit dans les rayons. Et si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez, cette technologie peut aussi vous aider à choisir un produit. Par exemple, elle vous indiquera la bouteille qui ira avec un plateau de fromages. Immédiatement, l'application vous suggérera des références qui correspondent à vos critères, grâce à la réalité augmentée. Autre stratégie, proposer plus de rayons frais. Fromage, charcuteries, plats de traiteurs, ... Ils seront systématiquement préparés devant vous. Une fois vos articles sélectionnés, dans certains supermarchés, vous n'aurez même plus à les scanner. Des centaines de caméras au plafond seront capables de suivre votre parcours et d'identifier précisément les produits que vous prenez et ceux que vous reposez. Vous serez alors débité automatiquement. Toutes ces technologies seront aussi utiles aux employés. Les caméras permettront aussi d'identifier un rayon vide et d'alerter les salariés afin de le réapprovisionner. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Poupon, A. Pocry, V. Brossard.