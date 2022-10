Supermarché : les fabricants réduisent leur offre pour réduire les coûts

C'est une première dans l'histoire, dans cette biscuiterie. Jamais ces gâteaux n'avaient coûté si cher à produire. A tel point que le directeur a décidé d'arrêter de produire certains biscuits. Car ces derniers mois, les coûts de l'énergie, mais aussi ceux des matières premières se sont envolés. Une augmentation de 70% pour les œufs. Même chose pour la crème et pour le beurre, c'est encore pire. Au total, quatre produits sur 30 ne seront plus commercialisés. Ce sont les références les moins vendues par l'entreprise. C'est un choix stratégique, pour faire des économies de matières premières. Avec ce choix, le directeur devrait aussi réduire de 10% sa facture d'énergie. Les biscuits ne sont pas les seuls produits concernés. Il y aura beaucoup moins de choix pour les yaourts. Les fabricants pourraient supprimer des références trop coûteuses à produire. Si les produits laitiers sont les plus sensibles, c'est parce que ces entreprises sont les plus énergivores du secteur agroalimentaire. Les fabricants en appellent à la responsabilité de la grande distribution. Ils réclament une augmentation rapide des prix de leurs produits en rayon. TF1 | Reportage V. Dépret, D. Pires, K. Betun