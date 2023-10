Supermarché : pourquoi les promotions peinent à convaincre

Dans ce supermarché de Cesson en Seine-et-Marne, l'enseigne propose 60% de réduction sur le deuxième paquet de café, 35% de remise immédiate sur la lessive et deux achetés une offerte pour des brioches. Dans les rayons, il est impossible de passer à côté des promos. Pourtant, elles ont tendance à moins convaincre les consommateurs qu'avant. Parmi celles qui trouvent moins de preneurs en période d'inflation, celles qui incitent à acheter plus pour faire de bonnes affaires, elles concernent surtout les grandes marques ou le bio, les produits les plus chers. C'est le cas notamment concernant ces trois paquets d'amandes bio pour le prix de deux. Il s'agit, certes, d'un bon plan, mais coûte tout de même 10,38 euros. Alors, en un an, le nombre de produits en promo dans les caddies a baissé, passant de 17,2 à 16,1% environ. Face à cette situation, certaines enseignes s'adaptent et inventent de nouvelles offres. La promo qui reste plébiscitée en période de crise, c'est la remise immédiate. Mais il y en a de moins en moins, comme l'explique Emily Mayer, experte des produits de grande consommation à l'Institut Circana, dans le JT de 20H de TF1. TF1 | Reportage T. Jarrion, R. Sygula, S. Deperrois