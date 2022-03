Supermarché : s’abonner pour économiser ?

Pour faire ses courses, Justine Cohu ne se rend que dans ce magasin. Cette mère de famille paie un abonnement. Pour dix euros par mois, elle bénéficie de 10% de réduction sur tous ses achats chez Casino. "Je fais en général 100 euros de courses faciles par semaine. Ça me fait de belles économies, au minimum 40 euros de réduction par mois", confie-t-elle. Mais cet abonnement est-il toujours avantageux ? Nous avons fait le test. Nous avons rempli notre charriot avec une dizaine d'articles chez Casino où nous sommes abonnés. Nous avons comparé les mêmes produits sur Internet, auprès de deux concurrents dans une même région. Grâce à l'abonnement, notre panier ne coûte que 17,15 euros. Chez Auchan, il coûte 18,90 euros et 19,17 chez Carrefour. L'enseigne, réputée pour ses prix élevés, devient ainsi moins chère que ses concurrents. Face à la flambée des prix, toutes les enseignes s'y mettent, même les magasins bio. Philippine Raviart s'est abonnée à la Fourche, boutique en ligne spécialisée. Pour 60 euros par an, cette étudiante peut acheter des produits bio en promotion toute l'année. Comment cette plateforme parvient-elle à proposer des prix aussi bas ? La réponse est simple comme l'explique Lucas Lefebvre, co-fondateur de la Fourche au micro du 20H de TF1. Il suffit d'être fidèle à une enseigne pour gagner en pouvoir d'achat. Ce n'est pas encore un réflexe pour de nombreux Français. En moyenne, chaque foyer consomme dans quatre magasins pour ses courses alimentaires. TF1 | Reportage A. Cazabonne, M. Dupont