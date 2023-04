Supermarché : vos objets usagés contre des bons d'achats

Plutôt que de les jeter, il sera désormais possible dès ce vendredi de recycler les objets usés dans une borne, installée sur le parking du supermarché. Pour ce faire, il suffira de prendre en photo le produit, de le capturer pour en faire une preuve de dépôt et de le déposer dans la borne pour ensuite obtenir un bon d'achat à dépenser dans les magasins. Les bons d'achat varient selon l'article. Une poêle ou un jouet vaut par exemple cinq euros, 50 centimes pour cinq stylos ou encore quinze euros pour sept brosses à dents. Mais il y a des conditions. Pour les jouets par exemple, seuls les produits de la marque partenaire de l’enseigne peuvent être achetés et pour un achat de 20 euros minimum. Les grandes distributions, comme Carrefour, Intermarché ou Leclerc, multiplient les opérations de recyclage. Un couple vient de gagner 84 centimes pour 42 bouteilles en plastique. Dans une autre enseigne, les piles et les appareils électro-ménagers sont récupérés dès l’entrée du magasin. C'est plus pratique que d’aller à la déchetterie. Un succès malgré l’absence ici de bon d’achat. Cet espace de recyclage va bientôt s’agrandir avec de nouvelles bornes pour les emballages plastiques et cartons. TF1 | Reportage V. Dépret, S. Roland, L. Cloix