Supermarchés : à qui profite l'inflation

À deux jours de la rencontre entre les industriels et Bercy, le grand groupe laitier "Lactalis France", nous a ouvert ses portes. Les prix de ses produits vont-ils baisser en région ? Le directeur, Jean-Marc Bernier, répond que ce ne sera pas le cas. "De nombreux industriels sont réticents à reprendre les négociations. La situation sur les coûts de fabrication et donc sur les prix en rayon devrait durer jusqu'en début de l'automne", a affirmé Jean Philippe André, président de l'ANIA. Une position des industriels qui ne plaît pas à la grande distribution. “Certains d'entre eux voient leur coût diminuer fortement, avec la baisse du prix des céréales, de l'huile… Et donc à partir de là, aujourd'hui, ils engrangent des marges totalement inadmissibles et il faut qu'ils les rendent aux Français", a évoqué Jacques Creyssel, délégué général de la FCD. La semaine dernière à la table des ministres, les grandes enseignes ont accepté de prolonger le panier anti-inflation jusqu'en fin d'année 2023. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, A. Charles-Messance, A.Dubail