Supermarchés : bientôt la fin du ticket de caisse ?

Ils débordent du portefeuille puis finissent à la poubelle ou par terre. Chaque année en France, plus de 12 milliards de tickets de caisse sont imprimés, soit 150 000 de papier. Ils vont progressivement disparaître, et les avis sont partagés. Certains trouvent cela "bien pour l'environnement", d'autres "ne sont pas sûrs que ça pollue beaucoup". Un magasin des Ulis (Essonne) a pris de l'avance. Les tickets n'y sont pas délivrés systématiquement, mais le personnel de caisse doit laisser le choix aux clients. Un sur trois ne le réclame plus, sauf dans des cas bien précis comme pour demander un remboursement. Il y a également ceux qui restent attachés au papier pour pointer les erreurs en caisse, s'assurer que les promotions ont bien été appliquées ou tout simplement suivre leurs comptes. La mesure s'appliquera à tous les magasins à partir de janvier, y compris les commerces de quartiers. Pour l'enseigne, l'enjeu est double. Limiter la pollution mais surtout faire des milliers d'euros d'économie. "L'année dernière, on a écoulé à peu près quatre millions de rouleaux de tickets de caisse, sachant que chaque rouleau fait à peu près 90 m. Ca va nous permettre de faire des économies de papiers", a expliqué Stéphane Bompais, directeur de l'expérience client - Carrefour. TF1 | Reportage P. Ninine, F. Moncelle, F. De Juvigny