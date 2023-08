Supermarchés : comment ils économisent l'eau ?

Arroser les poissons de glace en permanence, le geste est bien connu au rayon poissonnerie de votre supermarché. Mais ça, dans le magasin Auchan, c'est terminé, plus un gramme de glace sur les étales. Les clients s'en sont-ils rendus compte ? L'enseigne veut faire des économies d'eau avec une vitrine réfrigérée. À l'intérieur, une grille en inox diffuse de l'air froid. Avec la ventilation, le poisson est néanmoins plus sec. Sa chair est également plus ferme. Mais qu'importe, l'investissement de 12 000 euros, pour l'instant en test, permet de préserver des milliers de litres d'eau. Chez Carrefour, c'est une autre façon d'éviter le gaspillage. Là-bas, le nettoyage est prioritaire. Avant, leur employée utilisait uniquement un gros jet d'eau pour se débarrasser des déchets. Mais maintenant, c'est raclette obligatoire. Dans les rayons frais, le système de froid a aussi été repensé. Les innovations sont devenues urgentes selon le responsable. D'ici 2025, l'enseigne espère économiser 10% de la consommation d'eau de ses magasins, soit 100 000 mètres cubes. C’est l'équivalent de 40 piscines olympiques. TF1 | Reportage V. Dépret, F. Amzel, C. Sellié