Supermarchés : comment ils réinventent la consigne

En revenant des courses, vous les retirez presque par réflexe. Le carton de yaourt, le plastique des bouteilles et des biscuits... Autant d'emballages directement jettés à la poubelle. Alors, comment éviter ce gâchis . Dans ce magasin alsacien, l'enseigne Intermarchés tente de remettre la consigne au goût du jour. On peut prendre ici sa viande, sa charcuterie ou son poisson, non plus dans du papier, mais dans des contenants en verre fournis par le supermarché. Pour chacun de ses achats, cette mère de famille paie un supplément pour le contenant : 2,50 € le petit, 3 € le moyen, et 4 € le grand. Une fois qu'il est vide, elle le rapporte à cette borne et la somme lui est remboursée en bon d'achat. Charge ensuite au magasin de les nettoyer et cela se passe dans l'arrière-boutique du supermarché. Et ça fonctionne. En deux mois, 200 plats sont déjà en circulation. Mais la consigne se cantonne ici aux produits à la coupe. Dans les rayons, le plastique domine encore, mais pour combien de temps ? Carrefour a peut-être trouvé la parade. Dans une quinzaine de points de vente, votre caddie peut n'être rempli que de boîtes en aluminium et de pots en verre réutilisables plusieurs dizaines de fois. Dans ce nouveau rayon, on retrouve des bouteilles, des yaourts et même des produist ménagers. Une cinquantaine de marques proposent leurs produits sans aucun emballage plastique, et là aussi, tout est consigné. Le montant de la consigne varie de quelques consignes à 4 € pour le café ou les céréales. Tout est remboursé, à condition lors des courses suivantes de déposer les boîtes vides à l'entrée du magasin via une application. Ces contenants vont-ils se multiplier dans nos rayons ? Pas forcément, puisqu'il reste un problème de taille. Certains produits consignés sont vendus plus chers que lorsqu'ils sont emballés dans du plastique, et cela même si vous ramenez la boîte. En attendant que le système s'élargisse, d'autres enseignes préfèrent miser sur le recyclage.