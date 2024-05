Supermarchés : dans la ville la moins chère de France

Seuls ceux qui ont l'œil l'ont peut-être remarqué. Les produits que vous mettez dans votre chariot peuvent être toujours les mêmes, mais leurs prix, eux, varient d'une région à l'autre. Les départements de l'ouest comme la Vendée sont les plus abordables. C'est notamment le cas à Challans, où un supermarché attire ainsi des clients prêts à parcourir vingt kilomètres pour trouver les meilleurs prix. "On se déplace pour avoir des meilleurs prix, puis on fait plusieurs choses en même temps...", confirme l'un d'entre eux. Nous avons vérifié ces écarts de prix. La boîte de ratatouille coûte dans la région 3,61 euros, soit 8 centimes de moins qu'à Marseille (Bouches-du-Rhône) et en région parisienne. De même pour des tranches de jambon ou un gel douche : comptez 2,15 euros à Challans, 2,24 à Marseille et 2,41 à Paris. Cette différence s'explique d'abord par la concurrence plus ou moins rude selon les endroits. Challans compte deux hypermarchés et quatre supermarchés pour 20 000 habitants. Alors, les enseignes se battent pour proposer les meilleurs prix. Et selon les régions, le pouvoir d'achat des clients et les charges des enseignes influencent aussi les prix. Au-delà des prix, l'offre varie aussi selon le pouvoir d'achat de la clientèle. Là où il est élevé, les enseignes privilégient le bio et le haut de gamme, lorsqu'il est bas, plutôt les petits prix TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec