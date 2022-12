Supermarchés : de plus en plus de produits en rupture de stocks

Ces dernières semaines, c’est devenu difficile de respecter la liste de course. Vous repartez souvent sans certains produits. En tête des articles les plus touchés par les ruptures de stocks, on retrouve les eaux gazeuses, 14% des produits manquent dans les rayons. En cause, le numéro un du marché demande des hausses de prix, mais c’est refusé par certaines enseignes. En deuxième position, il y a les sauces froides, comme la moutarde ou le ketchup. Il manque 10%. C'est le même constat au rayon des œufs, depuis l’inflation, cette protéine bon marché est très demandée par les clients, mais les producteurs n’arrivent pas à suivre pour deux raisons. D’abord la grippe aviaire a causé une baisse de stock, ensuite, les céréales pour nourrir les poules coûtent plus chers, certains éleveurs ne s’y retrouvent plus. D’autres facteurs sont à l’origine de certaines ruptures, comme l’augmentation du prix de transport et de l’énergie et aussi l’accès plus difficile qu’avant à certains aliments. Depuis un an, ces ruptures de stocks ont représenté un manque à gagner de 4,5 milliards d’euros pour la grande distribution. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Alibert, G. Parrot