Supermarchés : des abonnements pour payer moins cher

Au moment de faire les courses, pas question pour un retraité de rentrer dans n'importe quel magasin. Désormais, c'est l'enseigne Monoprix et pas une autre. Et pour cause, il y a souscrit un abonnement de 10 euros par mois. En échange, il a droit à 10% de réduction sur tous les produits. L'opération est rentable à condition tout de même d'atteindre 100 euros de courses par mois, la remise étant directement appliquée en caisse. Un nouveau système très stratégique pour l'enseigne. Elle ne veut plus que ses clients s'éparpillent dans les magasins concurrents. "L'idée c'est bien de pouvoir fidéliser les clients de l'enseigne, leur donner envie de venir plus souvent pour des courses plus importantes", explique Diane Coliche, directrice générale exécutive de Monoprix. S'abonner pour payer moins cher ses courses, c'est la nouvelle promesse de la grande distribution. Quatre enseignes se sont déjà lancées : Monoprix, Leader Price, Casino, et désormais Carrefour qui est bien décidé à devancer ses concurrents. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.